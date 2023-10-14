نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري محامي وأتمنى الجمهور يتبسط.. أحمد شاهين يكشف عن تفاصيل شخصيته في 'صوت وصورة' (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الفنان أحمد شاهين عن دوره وتفاصيل شخصيته في أحدث أعماله الدرامية مسلسل صوت وصورة والذي يتم عرض أولى حلقاته مساء اليوم على قناة dmc.

شخصية أحمد شاهين في صوت وصورة

وتحدث أحمد شاهين في تصريح خاص للفجر الفني، قائلًا: أنا بعمل في مسلسل صوت وصورة دور مصطفى جاويش محامي، وأنا بشتغل في فريق البحث بتاع المحامي الكبير اللي هو أستاذ لطفي عبود اللي هو صدقي صخر ومعانا في نفس التيم عمرو وهبة اللي هو وافي معتمد إحنا التلاتة تيم واحد.

وكشف كواليس العمل، وقال: كواليس المسلسل من أفضل وأحلى كواليس المسلسلات اللي أنا اشتغلت فيها بداية من المخرج أستاذ محمود عبد التواب أنا مبسوط جدًا بالتجربة دي ومبسوط جدُا إن أنا بشتغل معاه عشان هو من المخرجين القليلين اللي بيهتم بالممثل ويهتم بتفاصيل الممثل وازاي قبل مانخش تصوير قعدنا مع بعض عشان نحضر للشخصية ونعمل تاريخ للشخصية زي ماتعملنا ودرسنا في المسرح لازم نعمل تاريخ للشخصية من طبقة اجتماعية عاملة ازاي ثقافته عاملة ازاي دراسته عاملة ازاي هو محامي درس في جامعة خاصة ولا حكومة وأهله عاملين ازاي وهو بيلبس ازاي وبيتكلم ازاي.



وأضاف: أنا عامل الدور بشكل لطيف وإن شاء الله الناس تحبه وأتمنى الناس تتبسط بالمسلسل لإننا بناقش فيه قضية مهمة ومثيرة ومفيش حد أتكلم عنها خالص لكن المسلسل ده في حاجة حلوة وهيتشاف بشكل كويس.

وتابع: أستاذة حنان مطاوع اتشرفت بالشغل معاها وكواليسها حلوة جدًا ومريحة نفسيًا جدًا في روح جميلة في المسلسل ده وأنا هقول شكلها ازاي، مرورُا بحنان مطاوع وصدقي صخر وعمرو وهبة ونجلاء بدر ومعانا ولاء الشريف وهاجر عفيفي وفادي ثروت ومعانا أستاذ وليد فواز وهو قامة كبيرة ومعانا أستاذ رامي الطمباري قامة كبيرة وأنا مبسوط أوي إني بشتغل في الكرو ده وفي حاجة حلوة حاصلة في الكواليس مش كل واحد بيقول يلا نفسي إحنا بنساعد بعض وكل اللي شايف حاجة حلوة عند حد بيقوله أعمل كذا يبقى أحلى طب ماتقول كذا والمخرج بيعمل معانا قبل التصوير جلسات هنعمل ايه ونقول ازاي.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويتم عرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة dmc ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا أو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ويعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا وتعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحًا والساعة الخامسة مساءًا بالإضافة إلى عرضه عبر شاشة منصة wach it الرقمية بشكل حصري.