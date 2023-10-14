نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى خاطر يطلب من جمهوره التبرع بالدم تضامنًا مع فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام عدد من نجوم الفن في الوطن العربي بدعم القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وقام الفنان مصطفى خاطر مؤخرًا بأعلان دعمه للقضية الفلسطينية، والحركة التي حققها الشعب الفلسطيني “طوفان الأقصى”، من خلال فيديو قام بنشره عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".



فقد دعى مصطفى خاطر جمهوره للتبرع بالدم لصالح الهلال الأحمر، وذلك دعمًا لأخواتنا في فلسطين واستجابة للمبادرة التي أطلقها الفنان أحمد فهمي مؤخرًا للتبرع لصالح الجرحى الفلسطينيين.



وتحدث خاطر خلال الفيديو عبر إنستجرام قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم من دعوة الفنان أحمد فهمي لإنقاذ وإغاثة غزة ووقف العدوان والخراب على أهلنا في فلسطين.. مش عارف ازاي في شعوب أن اسرائيل معاهم حق الناس في إغتصاب أرض مش بتاعتهم، مش عارفة حاجة والاعلام بيضللهم، ولازم نعمل أي حاجة".



وأضاف: "واللي في إيدينا اللي نعمله دعم لاخواتنا في غزة عن طريق الهلال الأحمر، وأنا بمنشن كريم فهمي، على ربيع، أوس أوس، وربنا ينصر أهل غزة إن شاء الله".



وعلق مصطفى على الفيديو على "إنستجرام" قائلًا: "أقل حاجة نقدر نعملها أننا ندعم أخوتنا في غزة ودي حملة دعم وتبرع للهلال الأحمر المصري إلى بيوصل المساعدات لاخواتنا".



هكذا دعم أحمد فهمي القضية الفلسطينية



وجّه الفنان أحمد فهمي رسالة دعم للشعب الفلسطيني، وحرص على مطالبة الجمهور بالتبرع لمساندة الشعب الفلسطيني، من خلال مشاركته بفيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق أحمد فهمي على الفيديو على "إنستجرام" قائلًا: "اللي بيحصل في فلسطين دة جرائم حرب وتطهير عرقي ومدبحة جماعية لشعب هما اهلنا واخوتنا وكل دقيقة بيموت ارقام كبيرة ستات واطفال وعواجيز والإعلام الغربي بيعكس الصورة وبيطلعهم ضحايا"

وأضاف "دورنا أننا نتكلم ونوضح دة ودورنا نلم تبرعات على اد ما نقدر أنا ببدأ حملة للهلال الأحمر المصري وهعمل منشن لمجموعة من زمايلي أنهم يتكلموا وأنهم يتبرعوا وهبدأ بعمرو يوسف، مصطفى خاطر، أحمد حلمي، حازم إمام، حسام غالي وهما بردة يعملوا منشن لزمايلهم."