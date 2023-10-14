نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما تيجي نشوف.. ماذا يحدث عندما نخالف طابعنا الشرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت شاشات التلفزيون في الاسبوع الماضي ٥ حلقات من مسلسل "ما تيجي نشوف" عن رواية ٥٥ مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود.

وهو تاني مسلسل مأخوذ بعض تفاصيله عن رواية ٥٥ مشكلة حب بعد مسلسل الفريدو الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الاسابيع الماضية.





انبهرنا في بداية حلقات “ما تيجي نشوف” بعلاقة الأصدقاء الجميلة التي جعلت كل من تابعها يتمنى وجود مثل هؤلاء الأصدقاء حوله.





ولم يمر كثيرًا حتى وجدنا الكثير من الأخطاء والخيانات والخلافات بين هؤلاء الأصدقاء فزوج يخون زوجته وزوجة تحب صديق زوجها وحبيبة تعجب بصديق حبيبها وصديق يحب زوجة صديقه واكتشفنا ان اغلب العلاقات بهذة المجموعه هي علاقات سامة وعلاقات ليست سوية.





فهل الهدف من القصة فعًلا مثلما حللها الكثيرون ان هذه الخيانات والخلافات نتيجة طبيعية للاختلاط الزائد بين الأصدقاء خاصة عندمايكون هذا الاختلاط من الجنسين، أو كيف يستطيع شخص واحد "لم تكشف عنه القصة حتى الآن" بتدمير عددًا من الأشخاص وتوليدالضغينة بينهم؟





لكن من المؤكد ان عمرو ياسين سلط الضوء على مشكلة نعيشها كثيرًا في الواقع وهي التأثر بالغرب دون تفكير في العواقب وان الاختلاطالزائد بين الجنسين يثير الفتن حتى ولو كانوا اصدقاء عمر ومثل الاخوة.





وكما عودنا عمرو ياسين في مسلسلاته إنه من المؤكد اننا سنتفاجأ بنهاية الحلقات.



اداء مميز للفنانين بمسلسل “ما تيجي نشوف”

ومن الملفت في مسلسل "ما تيجي نشوف" اداء الممثلين الذي جعلك تشعر انهم اصدقاء بحق فلا تجد اي تصنع في الاداء أو مبالغة.





فكل شخصية مرسومة بتفاصيلها بشكل مميز جدًا وواقعي وتم تجسيدها كما لو تكن شخصية حولنا قابلناها وتعرفنا عليها.



تفاصيل مسلسل ما تيجي نشوف:

"ما تيجي نشوف" بطولة هنا شيحا، أحمد جمال سعيد، طارق صبري، ملك قورة، اسلام جمال، نبيل عيسى، نهى عابدين.





سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين عن كتاب ٥٥ مشكلة حب لمصطفى محمود، اخراج محمد الخبيري.

قصة مسلسل ما تيجي نشوف:

يحكي عن مجموعة من الأصدقاء يسافرون لقضاء بضعة أيام بالساحل الشمالي بنفس الڤيلا ثم تحدث بعض المشاكل بينهم ونكتشف ان من بينهم خائنين وان حقيقة الأمر ليست كما تبدوا من الخارج.



