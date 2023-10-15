نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل ماتيجي نشوف الحلقة 5.. 'مريم تذهب لمنزل نور ومراد يكتشف عن خيانة هانيا' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل ماتيجي نشوف بوصول رسالة إلى علي على هاتفه من شخص مجهول ويرسل له مقطع فيديو يثير غضب علي ويهدده به ويحاول علي الاتصال به يجده مغلق، ويذهب سيف إلى مديره في العمل ويخبره برفضه الاستقاله التي قدمها سيف ويعطيه اجازة اسبوعين ليأخذ قراره الصحيح، ويحاول علي التواصل مع أشخاص لمساعدته في معرفة من الشخص الذي يراسله، وتغادر مريم ونور منزل والدتها وتتحدثان ثم تغادر مريم ويتصل بها علي، ثم تتصل نور بسليم لتخبره بإنها ستتناول الفطور معه ويوافق سليم، وتتصل هانيا بمراد لتخبره بإنها تنتظره لمقابلته وعن حبها للخروج بالنهار وتتحدث معه وتخبره بإنها ستذهب لإنهاء بعض الأشياء في عمله.

مريم تذهب لمنزل نور فجاءة

وتذهب إحدى الموظفات لمكتب ريهام تخبر بأن مديرها في المكتب وتذهب ريهام ويخبره هي وزميلها عن ترقية لأحدهما مكان فتاة تدعى دينا، ويذهب سيف لمكتب زميل له ويتحدث معه عن سبب تقديمه للاستقالة ويحاول اقناعه بالتفكير في عدم تركه للعمل ويخبره سيف بإنه يريد عدم العمل في شيء ينتابه حرمانية، وتعود مريم للمنزل ولم تجد مفاتيح المنزل وتتصل بسليم وهو جالس عند نور ليفتح لها الباب ولم يرى الهاتف وتغلقه نور ويبدي سليم اعجابه بالفطار الذي أحضرته له نور، ثم تتصل ريهام بسيف لتخبره باحتمال ترقيتها ويجيبها سيف وإنه سيعاود الاتصال بها وتتصل ريهام بحسن لتخبره ويذهب إليها المكتب وتخبره عن ماحدث وعن احتمال ترقيتها ويهنئها حسن بذلك ويسعد من أجلها، ثم تذهب ريهام إلى منزل نور وتتفاجأ بها نور وتجعل سليم يصعد إلى غرفتها في الطابق الأعلى لتدريه حتى تغادر مريم وتخبرها مريم بإنها لا تجد مفتاح منزلها وتحاول الاتصال بسليم ولا يرد عليها وتعتذر لها مريم عن ذهاب بشكل مفاجئ وتسألها نور عن شيء تشربه وتصعد نور إلى سليم في غرفتها وتتحدث معه بسبب وجود مريم في منزلها وتتركه نور وتغادر الغرفة.

مراد يكتشف هانيا وعلي له

ثم تذهب نور إلى مريم ويرسل إليها سليم على الهاتف ثم تأخذ مريم ابنتها والخادمة وتغادر منزل نور ويحاول سليم مغادرة منزل نور ويعود لمنزله ليجد مريم أيضًا تصل للمنزل وتتحدث معه مريم عن سبب اختفائه وعدم رده عليا ويخبرها بإنه كان في اجتماع، ثم يتصل مراد بهانيا وترد عليه وتخبره بإنها في المطار وهي لم تكن في المطار.

وتعود ريهام إلى المنزل وتتحدث مع سيف وتخبره بما حدث وهما يتناولان العشاء ويخبرها سيف بعدم رضاءه عن مايحدث في عملها وعن إنه يرغب في الخلفة وتخبره بإنهما متفقان على التأجيل ويتركها ويغادر للغرفة، ثم يصل فيديو إلى مراد وعلي مع هانيا في الغرفة وهي تتحدث معه في الحديقة وينصدم علي بما رأه.