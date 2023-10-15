نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملخص الحلقة الخامسة من حدوتة "ما تيجي نشوف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الإلكترونية بعد عرض حلقات من العمل.

وينتظر العديد من الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض حلقات المسلسل بطولة الفنانة هنا شيحة، وهى الحكاية الثانية بعد انتهاء الحكاية الأولى «ألفريدو» بطولة الفنانة إلهام شاهين.

ملخص الحلقة 5 من حدوتة "ما تيجى نشوف"

تضمنت الحلقة الخامسة من حدوتة "ما تيجى نشوف" رسائل صوتية وفيديوهات هددت حياة نبيل عيسى ضمن أحداث المسلسل، حيث أرسل رقم مجهول رسالة صوتية على هاتفه المحمول يهدد بفيديو وهو مع إحدى السيدات، هدد تلك المجهول أحمد جمال عيسى وأرسل له فيديو بين صديقه نبيل عيسى وخطيبته هنيا – ملك قورة، وهو ما جعل مراد – أحمد جمال سعيد يستشيط غضبًا، خاصة إنه كان مقبل على الزواج منها وتحدث مع والديه بشأن تلك الزيجة.

مواعيد عرض "ما تيجى نشوف"

تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" يوميا، من الأحد إلى الخميس عبر شاشة on، في الساعة 8 مساء، بينما تعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما في الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال حدوتة "ما تيجي نشوف"

"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى، مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.

حكاية "ما تيجى نشوف" تريند جوجل



كما تصدرت حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الإلكترونية بعد عرض أولي حلقاته من العمل، ينتظر العديد من الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض حلقات المسلسل بطولة الفنانة هنا شيحة، وهى الحكاية الثانية بعد انتهاء الحكاية الأولى «ألفريدو» بطولة الفنانة إلهام شاهين.