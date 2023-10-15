حاتم صلاح يكشف مفاجأة: "أهلي صعايدة وهربوا للإسكندرية عشان عليهم تار" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان حاتم صلاح، بعض الأسرار في حياته، إذ أوضح أن أسرته سافرت من الصعيد إلى الاسكندرية، بسبب الثأر، هذا بجانب مروره بالعديد من الصعوبات في حياته، منها تعرضه لبعض الإهانة والمواقف الحرجة اتلي مر بها، من أجل الدخول في عالم التمثيل.

تصريحات حاتم صلاح

وتحدث حاتم صلاح عن بدايته في الوسط الفني، إذ قال خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: في فترة طفولتي المصيف بالنسبة لنا كان اسكندرية، لأن أهل أمي صعايدة عليه تار، فكنا بنروحلهم اسكندرية دايمًا.

كما روى حاتم صلاح موقفًا أليمًا، تعرض فيه للإهانة من إحدى المنتجين ببدايته، إذ قال: مريت بصعوبات كتير منها مرة منتج فني عايز يعملي عقد عمل برقم أقل، فلما أتكلمنا قال ما أحنا هنأكله كمان، وفي مسلسل تاني مشيت منه، رغم أنه كان فرصة مهمة بالنسبة لي، لأني مكنتش عارف أخد الورق كامل، بيدوني المشاهد قبل التصوير، ومكنوش عايزين يفهموني أن دوري كبير عشان الفلوس، وصلت لدرجة أنهم بيخبوا الورق في التلاجة.

وأضاف حاتم صلاح: "أشتغل بمجهودي وبعت حاجات كتير، أفضل ما أروح أستلف فلوس، عشان محدش يهني، مكنش عندي حاجة أخسرها ومكنتش عايز حد يقولي كلمة تضايقني حتى من أهلي.



موعد عرض برنامج في العمق





وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.

آخر أعمال حاتم صلاح

يذكر أن آخر أعمال حاتم صلاح هو مشاركته في مسلسل على باب العمارة الذي يعرض حاليا على منصة watch it، وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي حول الثري الصعيدي (عوض أبو حامد)، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل، والمسلسل من بطولة حاتم صلاح، محمد رضوان، وآية سماحة وريهام الشنواني وعدد من الفنانين.