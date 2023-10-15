نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد خارج سباق دراما رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر النجم عمرو سعد، خروجه من السباق الرمضاني ٢٠٢٤ وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”.

منشور عمرو سعد

وكتب عمرو سعد: "جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية".

وتابع: "إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC

“سيدي مكين”

يخوض الفنان عمرو سعد تجربة جديدة بمسلسل "سيدي مكين" ومن المقرر أن يقدم موضوع مختلف حيث سيعيش حياة الصوفية خلال الأحداث والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، ويعتبر هذا التعاون الثاني بينهم بعد مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض منذ فترة.

وعن أعمال عمرو في رمضان الماضي

فشارك عمرو سعد في الموسم الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل الأجهر، وشاركه البطولة درة، سيد رجب، ناهد السباعي، سارة سلامة محمود قابيل خالد زكي عمرو عبدالجليل وآخرين، والعمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي. وحقق نجاحًا كبيرًا.

“الغربان”

وفي سياق متصل، تعاقد الفنان ماجد المصري، على المشاركة في فيلم "الغربان" بطولة النجم عمرو سعد وعددًا كبيرًا من الفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، سيُجرى الإعلان عن أسماءهم اتباعًا خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك التعاون بعد تعاونهم سويًا في مسلسل توبة الذي عرض في السباق الرمضاني

حيث يتناول المسلسل والذي تدور أحداثه حول اختباء «توبة» وسط حارة منذ سبع سنوات بعد تركه ماضيه بكل خطاياه وجرائمه والمسلسل من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبواليزيد، دياب، وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح، ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب

الفيلم من إنتاج شركة مقام – سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر وشركة ماسيڤ.



وصرح الإنتاج أن: "ماجد المصري سيظهر بشكلٍ جديد تمامًا من خلال فيلم (الغربان)، حيث يُجسد شخصية لم يسبق له تقديمها من قبل"، رافضًا الإفصاح عن تفاصيلها حاليًا، كونها تتطلب تحضيرات خاصة جدًا.