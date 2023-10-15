نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي عن فلسطين: "لسنا متضامنين مع القضية نحن أهل القضية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة روبي، علي دعم القضية الفلسطينية ومعبرة عن استيائها عما يحدث حاليا في غزة جراء هجمات جيش العدو الإسرائيلي وما أخلفه من دمار في قطاع يها، وذلك عير صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت روبي، علم فلسطين علي صفحتها الشخصية عبر خاصية "إستوري"، وعلقت عليها قائلا: "لسنا متضامنين مع القضية نحن أهل القضية، أنا أدعم فلسطين".

وفي نفس السياق، تفاعلت روبي مع عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت السبت الماضي، وعبرت عن دعمها للشعب الفلسطيني،عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت روبي منشورا، قالت فيه: "هدية عيد ميلادي كده وصلت.. اللهم كن عونا لأهلنا في فلسطين وللمسلمين في شتى بقاع الأرض.. اللهم نصرًا عزيزًا".

أعمال روبي

ومن ناحية اخرب، قدمت روبي أغنيتين في صيف 2023، هما "يا ليالي" مع النجم أحمد سعد، من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، ومؤخرا أغنية "اضحك" مع النجم رامي صبري، وهي من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.

كلمات أغنية اضحك

وتتضمن كلمات اغنية اضحك لرامي صبري: «أجمل حاجة في نجاحك، لما بتشارك فيه ناس، أنت حبايبك سلاحك، نقي فيهم بالمقاس، اضحك.. شكلنا حلو أما بنضحك، ساكت ليه يلا ما تضحك، دي سعادتك هنا وهتبدأ، يلا وخلينا نضحك، شكلنا حلو أما بضحك، ساكت ليه يلا ما تضحك، دي سعادتك من جواك».

مسلسل حضرة العمدة

يذكر أن روبي شاركت مؤخرًا ببطولة مسلسل "حضرة العمدة" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وعرض بموسم رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل "حضرة العمدة" حول "صفية عارف الفارس" والتى تجسدها روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه "صفية" انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع.