لاميتا فرنجية بفستان مجسّم مطرز بالترتر (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - خضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، لجلسة تصوير جديدة خطفت بها أنظار رواد السوشيال ميديا لأنوثتها الجريئة، ظهرت بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا مطرزًا بالترتر، مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي بشكل مثير، اختارت ترك خصلات شعرها للوراء بشكل جذاب ووضعت مكياج جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.



اخر أعمال لاميتا الفرنجية

أخر دور للفنانة لامتيا فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى، كما شاركت في مسلسل "بنت من دار السلام" والذى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الاعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، وهو من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

من هي لاميتا فرنجية؟



لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا، تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.