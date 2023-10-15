بسبب فيديو.. حورية فرغلي تتعرض لانتقادات والجمهور يعلق: "مش وقته غزة تحت القصف"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الفنانة حورية فرغلي، لانتقادات واسعة من جمهورها، بعد نشرها مقطع فيديو لها من منزلها على صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متجاهلة القضية الفلسطينية.

وأعتبره الجمهور غير مناسب خاصة مع الأحداث التي تجرى في فلسطين، خاصة بعد انقطاعها عن السوشيال ميديا طوال الفترة الماضية.

حورية فرغلي تتعرض لانتقادات

وجاءت التعليقات كالتالي: مش وقته خالص غزة تحت القصف وبتُباد ومجازر جماعية لا مياه ولا نور.. أنتو في عالم موازي والله".

حورية فرغلي تدعم القضية الفلسطينية

ومن ناحية أخري، أعربت الفنانة حورية فرغلي عن حزنها تضامن مع القضية الفلسطينية، وضحايا الكيان، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت حورية فرغلي علي صفحتها الشخصية: "أنا بعمل الفيديو ده تضامن مع شعب فلسطين الحبيب وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي أنا بشوفه، ويا رب فك كربهم وينصر أهلنا في فلسطين.. الأطفال اللي بيموتوا مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بتروح ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، معقولة الناس تروح ضحايا حد عمل حاجة غلط هما ذنبهم إيه الناس دي تموت، يعني انتوا بتحاسبوا شعب بسبب فئة غلطت حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة".

وتابعت: "أنا مليش في السياسة خالص ولا بتكلم فيها بس والله العظيم لأول مرة، لازم جامعة الدول تتكلم وتعمل حاجة واحد يحاسب البلد كلها، وحرام الأطفال اللي بتموت دي اللي مش ذنبها إنها جت الدنيا تخرج وتدخل الدنيا بمزاجنا احنا".

مسلسل أيام

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل "أيام"، بطولة رياض الخولي، حمدي السيد، شيري عادل، سلوى خطاب، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.