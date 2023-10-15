نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلم يستأذن متابعيه قبل نشر مواعيد حفلاته القادمة.. والسبب التضامن مع فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان الشاب مسلم عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "أنا بعتذر جدًا منكم، حقيقي انا مليش نفس اشتغل في ظل اللي بنعيشه حاليًا ولكني ملتزم ببعض الأشياء اللي مش هقدر ألغيها ومجبر أعملها دعايا عندي، ويوميًا يتبعتلي اني مقصر فيها ف اسمحولي انشرها".

وبعد ذلك قام بنشر مواعيد الحفلات الخاصة به، وكتب في أستوري قام بكتم صوت الأغاني وعلق على ذلك الفيديو قائلًا: "اعذروني قفلت صوت الفيديو عشان مش حابب أنزل أغاني".

ما هي حفلات مسلم القادمة؟

وفي سياق متصل يذكر أنه يستعد الفنان الشاب مسلم لتقديم العديد من الحفلات الغنائية في عدة محافظات، حيث أنه يستعد لحفلة في ساقية الصاوي وذلك يوم 28 من أكتوبر الجاري، حيث نشر عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "التجمع العائلي بإذن الله يوم 28 في ساقية الصاوي اتمنى اشوفكم جميعًا على خير بأذن الله".

كما يستعد أيضًا لحفل آخر في محافظة المنصورة يوم 20 من أكتوبر الجاري وقد أعلن عن تفاصيل الحفل عبر إنستجرام قائلًا: "أهلي بالمنصورة يارب دائمً تكونوا بخير هكون موجود معاكم بإذن الله يوم 20".

ويستعد لحفل آخر في محافظة طنطا وذلك في يوم 1 من نوفمبر المقبل وقد أعلن تفاصيل الحفل عبر إنستجرام قائلًا: "اهلي في طنطا يوم 1 نوفمبر بأذن الله".

ما هي آخر أعمال الفنان مسلم ؟

ويذكر أن آخر أعمال الفنان مسلم هي أغنية «ماحبتنيش» وتعد هذه هي الأغنية السادسة من ألبومه الجديد، وهي من كلمات وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق.

أغنية «ماحبتنيش» تجربة فنية جديدة للمطرب مسلم، يتناول فيها فكرة تعبر عن استدراك الشخص، ورجوعه لنفسه، بعد نهاية علاقة الحب وتجاوزه مرحلة الندم والحزن، بأن يقرر أن يعيش في الواقع، ويتأكد بأن الحب كان من طرفه هو فقط، وأن الطرف الآخر لم يكن صادقا في حبه، وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التي قدمها مسلم، بداية بأغنية «مش ندمان» و«مين كان سبب» و«صعبان عليك».

كلمات أغنية "ماحبتنيش "

انت ماحبتنيش

فبلاش نكذب على بعض

روح كفاياك تمثيل

إننا نرجع صعب

بعدي عايش وبخير

بس سايبني في حرب

فيك كان عشمي كبير

ردتني لسابع أرض

أيام ومسيرها تعدي

مش فارق كنت معاك ولوحدي

أيام لازم هتنسي

ويارب تكون مرتاح من بعدي

انت اخترت تعيش

بس بعيد عني

انساني ياريت متجيش

بعد ما طاب قلبي

حبيتك بس مفيش

حاجه قصاد تعبي

كنت بعدي كتير

بس دا كان ذنبي

أيام ومسيرها تعدي

مش فارق كنت معاك ولوحدي

أيام لازم هتنسي

ويارب تكون مرتاح من بعدي

انت ماحبتنيش

فبلاش نكذب على بعض

روح كفاياك تمثيل

إننا نرجع صعب

بعدي عايش وبخير

بس سايبني في حرب

فيك كان عشمي كبير

ردتني لسابع أرض.