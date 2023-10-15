نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. ميرهان حسين تتضامن مع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة ميرهان حسين، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد الحرب الضروس التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إطلالة ميرهان حسين

ونشرت ميرهان حسين صورا لها عبر حسابها على إنستجرام وهي ترتدي الشال الفلسطيني وعلقت قائلة: "عيوننا إليك ترحل كل يوم … فلسطين".



آخر أعمال ميرهان حسين

يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، فيلم "اتنين للإيجار" من تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد لطفي، ناهد السباعي، إيمان السيد، ميرهان حسين، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب، ثراء جبيل، سامي مغاوري، إيناس مكي، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، حول بيومي فؤاد ومحمد ثروت اللذين يعرضان أنفسهما للإيجار خلال العمل، ويسافران إلى إحدى المنتجعات السياحية بالغردقة، ويتورطان في العديد من الأزمات في حياتهما، وهو ما يخلق مفارقات كوميدية عديدة خلال الأحداث، وتقدم ميرهان حسين خلال الفيلم أغنية «كلمتين وبس»، وتعاونت مع الشاعر سامح الكومي، وألحان خالد سلطان وتوزيع إسلام شيبسي، وقررت تقديم مسابقة خاصة لجمهورها، وتختار 20 شخصًا من التعليقات بشكل عشوائي للحصول على تذكرة vip لحضور الفيلم.

كما شاركت في مسلسل "مشوار الونش"، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح، تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.