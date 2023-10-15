28 أكتوبر.. حمزة نمرة يحيي حفلا غنائيا في مهرجان الموسيقى العربية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب حمزة نمرة، لإحياء حفلاه الغنائية، ومن المقرر إقامتها يوم السبت الموافق ٢٨ أكتوبر ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

عقدت دار الأوبرا المصرية مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور خالد داغر لكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتضم الدورة الجديدة ٣٨ حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة ١٢٠ فنانا من أبرزهم علي الحجار، هاني شاكر، عبير نعمة، مدحت صالح، نداء شرارة، تامر عاشور، كارمن سليمان.

حفل حمزة نمرة

ويقدم حمزة نمرة مجموعة مميزة من أغانيه المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها،:"رياح الحياة، ياسفينة، ورجعنا لوجع القلب، انا الطيب، فاضي شوية".

يشار أن آخر أعمال الفنان حمزة نمرة البوم “رايق”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وأعجب به الجمهور منذ طرحه الألبوم بجميع أغانيه.

أغنية رياح الحياة

واحتفل الفنان حمزة نمرة منذ أيام مع جمهوره، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بحصول أغنية رياح الحياة المركز الأول في توب الأغاني العربية لهذا الأسبوع على أنغامي.

أغنية "رياح الحياة" حققت مؤخرا أعلى نسب مشاهدات على "يوتيوب" وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف. حمزة نمرة عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام،عن طرح اغنيته الجديدة مرايات.