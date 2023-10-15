نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف سلامة يروج لمسلسله الجديد "ورق التوت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان شريف سلامة، لدوره في مسلسل "ورق التوت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر بوستر المسلسل وعلق عليه قائلًا: "أنا مروان غالب.. عندي هدف واحد مش عارف أوصله بقالي سنين.. بدور على اللي هيساعدوني اوصل له".

منشور شريف سلامة

ما هي مواعيد مسلسل "ورق التوت" ؟

عرضت الحلقة الأولي من مسلسل "ورق التوت" على قناة cbc مساء أمس السبت، في تمام الثامنة مساء، ويُعرض المسلسل حصريًا لأول مرة على قناة cbc بدءً من يوم السبت في تمام الثامنة مساء، بينما يبث في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة cbc دراما.

شريف سلامة

من هم نجوم مسلسل "ورق التوت"؟

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

بوستر مسلسل ورق التوت

ما هي أحداث مسلسل "ورق التوت"؟

تدور أحداث مسلسل ورق التوت في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

بوستر مسلسل ورق التوت

شريف سلامة يتعاون مع محمد رمضان في فيلم أسد الأسود

من ناحية أخرى، تعاقد الفنان شريف سلامة على فيلم جديد بعنوان “أسد الأسود“ مع النجم محمد رمضان، من تأليف وإخراج محمد دياب.

ما هي آخر أعمال شريف سلامة؟

جدير بالذكر أن اخر أعمال الفنان شريف سلامة فيلم "ساعة إجابة" مع نجلاء بدر، ومراد مكرم، غادة عادل، وسوسن بدر وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف أحمد شيكو ومن إخراج مصطفى أبو سيف وتدور أحداثه حول طفل يتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين وبالفعل تتحقق أمنيته ليعيش مغامرات مختلفة.