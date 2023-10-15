نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. نقابة المهن التمثيلية تدعو لوقفة تضامنية مع فلسطين (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت نقابة المهن التمثيلية، على إعلان التضامن مع القضية الفلسطينية والتعبير عن الإستياء إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال بيانا للدعوة للدعوة لوقفة تضامنية مع الأشقاء في فلسطين.

وجاء في بيان النقابة الذي أصدرته عبر صفحتها الرسمية بموقع Facebook: "تستنكر نقابة المهن التمثيلية العدوان الآثم ضد شعب فلسطي، وندعو إلى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17/10/2023 الساعه الثامنة مساء، بنادي نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".

طوفان الأقصى

وأطلقت حماس في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف مكثف على قطاع غزة، بعد أن شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، وبينهم 258 جنديًا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن الذي أسرتهم حركة حماس نحو 150 بينهم 120 “مدنيون”

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 2215 بينهم 724 طفلا، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس صباح السبت.