بعد الهجوم عليه.. محمد رمضان يعلن دعمه للقضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد رمضان، الأيام القليلة الماضية كافة مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب عدم إعلانه دعمه القضية الفلسطينية، وهذا جعل الجمهور يغضب منه لعدم دعمه القضية الفلسطينية.

محمد رمضان يعلن دعمه للقضية الفلسطينية

ونشر محمد رمضان، منذ قليل فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" معلنا دعمه للقضية الفلسطينية حيث علق على الفيديو قائلًا: "لا استطيع الانقطاع عن عملي نظرًا لإلتزامي بعقود مع شركات عالمية لكن لم ولن ولن أنسى اخوتي الفلسطينيين بالدعاء لهم حتي قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية انا وكل فريق عملي ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم.. وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من أمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعًا".

منشور محمد رمضان

وأيضًا قد قام محمد رمضان بتغيير صورة الحساب الرسمي له عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" لصورة تحمل شعار منع التعدي على الفلسطينيين وقد علق عليها بعلم دولة فلسطين.

الحساب الرسمي لمحمد رمضان عبر فيسبوك

ما هي آخر أعمال الفنان محمد رمضان؟

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان فيلم ع الزيرو الذي تم عرضه في السينمات في شهر أغسطس الماضي، وتدور قصة الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول “حمزة” الملقب بـ "دراجون"، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

محمد رمضان

والفيلم بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.