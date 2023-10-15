نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يحقق مليون مشاهدة بأغنية "هيبدأ يتكلم" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان رامي جمال، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الأخيرة "هيبدأ يتكلم" الذي قد طرحها منذ ثلاث أسابيع، وقد نالت هذه الأغنية اعجاب جمهور ومحبي الفنان رامي جمال، وهي تنتمي إلى نوعية الأغاني الدرامية التي يحبها الجمهور.

والأغنية من كلمات محمد البنداري، وألحان محمد شحاته، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام، ميكس وماستر أحمد عبد السلام.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها وقد وصلت نسبة المشاهدات عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو مليون مشاهدة.

ماذا تقول كلمات “هيبدأ يتكلم” ؟

لسه هيبدأ يتكلم

عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل

هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع واتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا إنه معايا استندل عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه

و ده سايقه العند وسرقوا هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع

و اتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقوا

ما هي تفاصيل أغنية "حكايتنا منهية" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن الفنان رامي جمال قد طرح مؤخرًا أغنية دراما تحمل اسم" حكايتنا منهية" وهي من كلمات الشاعر محمد ابو نعمة ومن إنتاج وألحان رامي جمال.

وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهدات الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 2 مليون مشاهدة.

ماذا تقول كلمات أغنية "حكايتنا منهية" ؟

فاكر زمان أنا قولت نتحمّل وادينا

بإيدينا روحنا لبُعدنا ورضينا بيه

جاي بعد إيه بتقولي تاني نعيد ماضينا

مابقاش خلاص إحساس مابيننا نخاف عليه !!

أمانة روح وارتاح.. أنا بقيت مرتاح

ضاعوا خلاص أحلامنا.. أظن كفاية !!

كانوا يومين، أيام.. لو ده خير كان دام

ده أنا هاضيع قدام لو أنت معايا !!

كده فراق خلصان.. ده ولا وعد اتصان

أنا صحيت والرؤيه بقت وضحالي..!!

أنا خلاص مش ليك.. لو أنا جيت هأذيك

ما أنا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟

أنا وأنت خلاص حكايتنا منهية

واديني مشيت وقفلت ع الماضي

رجوعك فكره بالنسبالي ملغية

ومن غيرك بعيش عادي !!

أمانة روح وارتاح.. أنا بقيت مرتاح

ضاعوا خلاص أحلامنا.. أظن كفاية !!

كانوا يومين، أيام.. لو ده خير كان دام

ده أنا هاضيع قدام لو أنت معايا !!

كده فراق خلصان.. ده ولا وعد اتصان

أنا صحيت والرؤيه بقت وضحالي !!

أنا خلاص مش ليك.. لو أنا جيت هأذيك

ما أنا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟