نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها "ورق التوت" و"صوت وصورة".. الدراما الشتوية تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ فصل الشتاء ومع بداية فصل الشتاء تعرض المسلسلات التي تكون خارج السباق الرمضاني ويشارك في الدراما الشتوية لهذا العام العديد من الأعمال ومنها ما تم عرض أولي حلقاته مساء أمس ومنها ما يتم تحضيره ليتم عرضه خلال الشهر المقبل ومنها ما يعرض بداية العام المقبل.

ويعرص "دوت الخليج الفني" في هذا التقرير أبرز التفاصيل عن الدراما الشتوية لهذا العام.

ما هي مسلسلات الدراما الشتوية التي عرضت؟

ومن المسلسلات التي عرضت وتصدرت التريند هما ثلاث مسلسلات وهم (ورق التوت، صوت وصورة، 55 مشكلة حب)

- مسلسل "ورق التوت"

عرضت الحلقة الأولي من مسلسل "ورق التوت" أمس السبت عبر قناة CBC وسرعان ما نال المسلسل إعجاب الجمهور وتصدر التريند، ومسلسل "ورق التوت" هو من المسلسلات الطويلة حيث أنه يتكون من 45 حلقة.

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

تدور أحداث مسلسل ورق التوت في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

-مسلسل "صوت وصورة"

عرضت الحلقة الأولي من مسلسل "صوت وصورة" أمس السبت عبر قناة DMC وسرعان ما نال المسلسل إعجاب الجمهور وتصدر التريند، ويعرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it قبل عرضه على شاشات التلفزيون.

ومسلسل "صوت وصورة " من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية

وتدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.

-مسلسل "55 مشكلة حب"

مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب".

وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.

وقد تم عرض حكايتان من المسلسل وكانت الحكاية الأولي تحمل اسم "الفريدو" وكانت من بطولة الفنانة إلهام شاهين والفنان أحمد فهمي وندي موسي وأمير شاهين، وإيمان السيد وغيرهم.

والحكاية الثانية التي تعرض حاليًا تحمل اسم "ما تيجي نشوف" وهي من بطولة كلًا من إسلام جمال، نهي عابدين، نبيل عيسي، ملك قورة، هنا شيحه، طارق صبري، أحمد جمال سعيد.

ما هي المسلسلات الشتوية التي من المقرر أن تعرض قريبًا؟

ويوجد عدد من المسلسلات الشتوية سوف يتم عرضه خلال الفترة المقبلة سواء في شهر نوفمبر المقبل أو في بداية العام الجديد ومن هذه المسلسلات.

-مسلسل "حدوتة منسية" وهو من بطولة الفنانة سوسن بدر وتواصل التحضيرات الخاصة بالمسلسل استعدادًا لعرض في موسم الدراما الشتوية، وتحديدًا في شهر نوفمبر المقبل عبر شاشة Dmc، والمسلسل تدور أحداثه في إطار إجتماعي مشوق، وهو مكون من 30 حلقة.

-الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" يواصل حاليًا صناع مسلسل "وبينا ميعاد" التحضيرات الخاصة الجزء الثاني من المسلسل تحديدًا بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول منه ومن المقرر أن يعرض الجزء الثاني منه في بداية العام المقبل.