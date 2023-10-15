نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. تكريم اسم الراحل محمود ياسين من المركز القومي للمسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، مساء اليوم، احتفالية كبيرة لتكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

تفاصيل حفل تكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين

ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين والكاتب عمرو محمود ياسين عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين.



كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ عمرو إمام/ كلارينت، مصطفى سعيد/ كلارينت، رنا نوفل/ آلة الفلوت. ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين درعا تذكاريا وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.

تفاصيل إحتفالات نصر أكتوبر المجيدة

كما يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، احتفالية موسيقية غنائية بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بالمسرح القومي.

وتحيي الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ التي تقدم مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية منها: "يا مصر يحميكي لأهلك"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية"، "عاش اللي قال" غناء الفنان أحمد محسن، "سالمة يا سلامة"، "عظيمة يا مصر"، "عبد الودود"، "أحلف بسماها وبترابها"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنان ماهر اسماعيل، "اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي" غناء المجموعة، وأغنيتي: "حبيبتي من ضفايرها"، "حلوة يا بلدي".