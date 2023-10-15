نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل حميد الشاعري في أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم حميد الشاعري، لإحياء حفل غنائي ضخم وذلك في أبو ظبي، يوم السبت 4 نوفمبر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

تفاصيل حفل حميد الشاعري مع نجوم الفن

ومن المقرر أن يقام بحضور الآلاف من الجمهور الإماراتي والجالية المصرية هناك يضم كل من هاني شاكر وحميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس وسيمون، ويعتبر هذا الحفل هو الأول الذى يجمع كل هؤلاء النجوم بعد الحفل الشهير الذي أقيم في السعودية، وحقق نجاحًا كبيرًا إلا أن هذا الحفل تميز بوجود المطرب هاني شاكر والذي كان لم يتواجد في حفل السعودية.

تفاصيل آخر حفلات حميد الشاعري

وكان الكابو حميد الشاعري، قد أحيا مؤخرًا، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة منها "عيني" و"لون فستانك" و"وين ايامك وين" و"هو انتي"، واختتم حفله بأغنية "جلجلي".

وقدم النجم حميد الشاعري المطربة هلا رشدي خلال حفله بمهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدما سويًا أغنية "راحل معايا الليل".



وكان قد كشف الفنان حميد الشاعري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”، التطورات الصحية للشاعر الغنائي عنتر هلال بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.

ونشر حميد الشاعري صورة مع عنتر هلال داخل منزله معلقًا: "الحمد لله بفضله ورعايته… الشاعر والفنان والملحن وصديق العمر الجميل عنتر هلال أجرى عملية قلب مفتوح وتغير صمامين وكللت بالنجاح الحمد لله نورت بيتك ياعنتورة".