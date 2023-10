تقديم Mission Raniganj للترشح للأوسكار 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر رسميًا أن يكون فيلم Mission Raniganj من ضمن الأفلام المقرر تقديمها للترشح لجوائز الأوسكار ضمن فئة الأفلام الغير ناطقة بالإنجليزية.

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيتم تقديمه لترشيحات الأوسكار بشكل مستقل، ضمن ترشيحات عام 2024 المقبلة، وهو من بطولة أكشاي كومار.

Mission Raniganj

أعمال قادمة لـ "أكشاي"

و استغل النجم أكشاي كومار مناسبة ذكرى عيد مولده لطرح أول مقطع تشويقي لفيلمه الجديد Welcome 3 الذي يطرح كجزء ثالث من سلسلة ناجحة.

ونقل موقع إنديا توداي المقطع التشويقي للفيلم، الذي يضم تشكيلة كبيرة من نجوم بوليوود، ومنهم ديشا باتاني، وسانجاي دوت.

والفيلم الذي أعلن عنه كومار سيحمل هذه المرة عنوان مميز، هو 'Welcome To The Jungle.

تعديل موعد الطرح

وتحدد رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار Welcome، كجزء ثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه، على أن يكون عرض الفيلم في فترة اعياد الكريسماس 2024.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، الفيلم تقرر ايضا تغيير عنوانه الرسمي، ليكون Welcome to the Jungle، مع عودة نجومه الرئيسيين.

الفيلم سيضم في بطولته جاكلين هيرنانديز، وأرشاد وارسي، وهو من إنتاج Firoz A Nadiadwala.