انت الان تتابع خبر رنا رئيس تحزن قلوب الجميع وتكشف سر فسخ خطوبتها وهي منهارة من البكاء!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الممثلة المصرية رنا رئيس فسخ خطوبتها بعد 10 أشهر فقط من إعلان ارتباطها، قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب".

وحذفت رئيس جميع الصور التي جمعتها بخطيبها، الذي تقدم بطلبها للزواج بطريقة رومانسية وغير متوقعة، خلال استضافتها في برنامج "معكم" لمنى الشاذلي، في (تشرين الثاني) الماضي، لتقبل طلبه وتضع خاتم الخطوبة مباشرة أمام الجمهور داخل الاستوديو، وبحضور شقيقها وشقيقتها الكبرى.

وتصدرت رنا رئيس يومها الترند بسبب عرض الزواج المفاجئ، الذي دبره خطيبها السابق بالاتفاق مع إدارة برنامج منى الشاذلي، لتعلن فسخ خطوبتها، بعد أقل من عام.

ويعرض لرئيس حالياً فيلم "أولاد حريم كريم" في دور السينما، وتنتظر عرض فيلمها الرومانسي الكوميدي "أسود ملون" خلال عيد الحب المقبل، مع بيومي فؤاد، ومحمد كيلاني.