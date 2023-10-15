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الرياض - روايدا بن عباس - استقبلت هنادي الكندري طفلتها آريا ونشرت الفنانة الكويتية مجموعة من اللقطات عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام، مجموعة من اللقطات التي عبرت فيها عن سعادتها بكلمات دافئة.

كما نشرت هنادي الكندرية مجموعة من الصور الدافئة التي ظهرت فيها مع زوجها محمد الحداد وهو يحمل الصغيرة وسط تفاعل من الجمهور في التعليقات.

اسم ابنة هنادي الكندري ومحمد الحداد

وكتبت هنادي الكندري عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام: "الحمد لله رب العالمين على تمام نعمتك واكتمال منتك، رزقنا المولى تعالى عز وجل بمولودة جديدة بيبي آريا.. للهم اجعلها من مواليد السعادة، اللهم بارك لنا فيها واجعلها من عبادك الصالحين الحامدين الشاكرين والحافظين لكتابك".

كما شاركت هنادي الكندري منشور أهدته له مصممة سعودية جاء فيه: "كبرت عائلتنا وكبرت مساحة قلوبنا.. الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة بعد أن أفاض قلوبا بحب أبنائنا أراد الله أن يتورد هذا القلب بملاك آخر رزقه لنا.. اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها سندا لأخوتها" وأرفقت المصممة الفيديو بأغنية مخصوصة لاسم آريا.

هنادي الكندري تستقبل مولودتها الجديدة واسمها يثير التساؤلات

أعادت هنادي الكندري نشر مقطع الفيديو وعلقت عليه بكلمات عبرت من خلالها عن سعادتها البالغة بالهدية وكتبت: "شكرا علي الإهداء فرحتوني بسعادتكم مولودتي بيبي آريا شكرا من قلب أخواتي من المملكة العربية السعودية".

وأثارت هنادي الكندري الجدل حول معنى اسم آريا الذي اختارته لابنتها ليبدأ الجمهور في التساؤل عن معنى الاسم في تعليقات منها: "إيش معنى الاسم غريب جدا"، "وضحي لنا إيش يعني لاسم أنا أول مرة أسمع عنه". فيما هنأ آخرون هنادي الكندري في تعليقات منها: "الحمد لله على سلامتك وسلامة البيبي إن شاء الله تتربى بعز أمها وأبيها".

وآريا هو اسم فارسي يعني الشريفة أو النبيلة أما باللغة الألبانية فيعني الذهب.