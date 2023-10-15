انت الان تتابع خبر اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الفنان محمد إمام عن إطلاق فيلمه الجديد (اللعب مع العيال) في وقت أعلن منتجي فيلم مشترك بين الفنانين منى زكي وكريم عبد العزيز تغير اسمه فيلمهما إلى (اللعب مع العيال)، مما اشيع انتشار خلاف بين الفنانين إمام وعبد العزيز.

كريم عبد العزيز ومنى زكي

وكشف مصدر من الشركة المنتجة لفيلم محمد إمام، أن الموقف عبارة عن توارد خواطر فقط لا أكثر، ونفي أي تعمد لاختيار الاسم بشكل يضارب على الفيلم الذي يعد له الفنانين منى زكي وكريم عبد العزيز، وفق ما كشفته صحيفة "لها".

ويشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" العديد من الفنانين، بجانب الفنان محمد إمام، أبرزهم أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، وآخرون، إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.

ومن ناحية أخرى، يستعد كريم عبد العزيز ومنى زكي، لبدء تصوير فيلم "لعب عيال"، إخراج طارق العريان، في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول العلاقات الزوجية