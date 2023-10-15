شاهد.. محمد رمضان يشارك فيديو جديده له عبر انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 10:27 صباحاً - شارك الفنان محمد رمضان فيديو جديده له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقال محمد رمضان: لا استطيع الانقطاع عن عملي نظراً لإلتزامي بعقود مع شركات عالمية ولكن لم ولن انسى اخوتي الفلسطينيين بالدعاء، حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية انا وكل فريق عملي، ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم .. وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعاً".