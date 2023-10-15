انت الأن تتابع خبر حلا الترك بإطلالة من تصميهما الخاص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زالت اطلالة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، خلال الاعلان عن اطلاق العرض الأول لفيلمها الجديد " سكر"، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

والجديد في الأمر على صعيد الاطلالة أن الملابس التي ارتدتها حلا الترك هي من تصميمها الخاص، فهي تتابع دراستها الجامعية في مجال تصميم الأزياء وهذا ما دفعها إلى إبتكار تصميمها الخاص بمساعدة خبير الموضة ايليو مسلم لحضور العرض الخاص بفيلمها في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض الأول للفيلم في كلٍ من القاهرة ودبي.

وظهرت حلا ، بإطلالة شبابية مبتكرة عبارة عن كورسيه من الدينم من الأعلى مع كمين من القماش الأبيض، وأضافت التول حول عنقها مع تنورة بيضاء ضيقة تصل الى أسفل الركبة مع حركة ruffles باللون البيج تزيّن التنورة.

وأكملت الفنانة البحرينية إطلالتها بصندل بكعب عالٍ وتصميم مسطح من الأمام باللونين الذهبي والبيج.

ومن الناحية الجمالية، اختارت حلا تسريحة "ذيل الحصان" العالية لتتناسب مع إطلالتها الكاجوال الأنيقة، مع مكياج قوي يبرز جمال ملامحها.

تفاعل الجمهور وخبراء الموضة بشكل واسع مع إطلالة حلا الناعمة وانقسمت التعليقات بين من اعتبر تصميمها الأول مختلف وناجح، وبين من اعتبر اطلالتها غير موفقة ولا تناسب عمرها.

يذكر ان الفنانة البحرينية تشارك في بطولة الفيلم المصري "سكر" والذي انطلق عرضه التجاري بالسينمات، ويشاركها في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، ديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت، ريهام الشنواني، وإسلام ابراهيم.