نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناع Dunki ينفون تأجيل موعد طرحه بصالات العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى صناع فيلم شاه روخ خان الجديد Dunki، ما تردد من شائعات حول قرار تأجيل طرح الفيلم في صالات العرض السينمائية بالهند.

ووفق إنديا توداي، إنه خلال هذا الاسبوع، نفى صناع الفيلم ما تردد حول تأجيل طرح الفيلم في فترة الكريسماس المقبلة، خوفاً من تقديمه في نفس موعد طرح أفلام أخرى منافسة قد تؤثر على أدائه في شباك التذاكر.

شاه روخ خان

تسريب الفكرة

و الملايين من عشاق ملك بوليوود شاه روخ خان، يتطلعون لطرح فيلمه القادم Dunki، الذي سيقدم قصة ملحمية تعادل في ثقلها قصص أفلام مثل PK لعامر خان.

هذا الفيلم، كشفت تسريبات عن إنه من المحتمل ان يناقش ازمة هجرة المواطنين من الهند إلى كندا، في إطار درامي واقعي مميز.

وحتى الآن استقر صناع الفيلم على طرحه في موسم احتفالات الكريسماس، بتاريخ 22 ديسمبر، وسيكون من بطولة تابسي بانو.

Tiger vs Pathaan

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة من داخل بوليوود عن مفاجأة، بانطلاق العمل على فيلم جديد يشهد مواجهة بين نجمي بوليوود شاه روخ خان وسلمان خان.

ووفق موقع "إنديا توداي"، انطلق العمل على فيلم بعنوان Tiger vs Pathaan يظهر خلاله شاه روخ خان في شخصية فيلم باثان، في مواجهة سلمان خان مجسدا لشخصية "تايجر".

والفيلم ينطلق تصوير مشاهده رسمياً في مارس عام 2024 المقبل، مع تحديد موعد طرحه في السينما في وقت لاحق.