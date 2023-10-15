نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايكل كين يقرر الاعتزال بعد 6 عقود من العطاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الممثل البريطاني القدير مايكل كين اعتزاله التمثيل رسميا في سن الـ 90، بعد أن قضى فترة كبيرة في العمل بالتمثيل تمتد لـ 6 عقود، قدم خلالها مجموعة مميزة من الأدوار.

ومايكل كين الحاصل على لقب سير، أعلن لوسائل الإعلام عن نيته الاعتزال بشكل رسمي، مكتفيًا بما قدمه خلال مسيرته الحافلة.

مايكل كين

هدية خاصة

وكان قد حصل أيقونة هوليوود السير مايكل كين على هدية مميزة خلال عيد ميلاده الـ 90، كانت عبارة عن مجموعة الميداليات الشرفية التي حصل عليها من مشاركته في احداث الحرب الكورية منذ 71 عامًا.

ونشر كين، صورة له حاملًا مجموعة الميداليات الشرفية التي حصل عليها عن هذه الحرب، ونقلتها عنه صحيفة ديلي ميل.

تخليد نجوم هوليوود

وعلى خطى تخليد الإنجاز التاريخي لمايكل كين، سبق أن نجح فنان فرنسي متخصص في الرسومات الرقمية، بتخليد نجوم هوليوود البارزين عبر مجموعة لوحات قام برسمها مستوحاة من إطلالات عصر النهضة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللوحات التي قام برسمها الفنان الفرنسي Kyès، لعدد من الفنانين البارزين في هوليوود.

فنانين في ثوب النهضة

ومن الفنانين الذين قام الرسام الفرنسي Kyès برسم لوحات لهم، النجمة أديل، والنجمة بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي زي.

أيضًا كانت هناك لوحات لكل من "مايلي بوبي براون"، وإيمي واين هاوس، في إطلالات مستوحاة من نفس الحقبة.

اللوحات تميزت بدرجة كبيرة من الواقعية، تجعلها مناسبة لأن يتم اضافتها للعرض في كبرى المتاحف.