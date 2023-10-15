انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم متحمسة لحفلها في العراق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر صفحتها الرسمية على موقع " انستغرام"، التصميم الاعلاني "بوستر" الخاص بحفلها الذي ستحييه في العراق منتصف الشهر المقبل.

وبدت نانسي متحمسة لملاقاة جمهورها العراقي، حيث تكثف استعداداتها لانجاح الحفل الذي ينتظره جمهورها ببالغ الصبر، حيث تحظى نانسي عجرم بشعبية كبيرة في العراق .

ومن المقرر أن تحيي الحفل يوم 16 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، وتقدم باقة مميزة من أغنياتها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وذلك خلال الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

ويذكر أن آخر أعمال النجمة نانسي عجرم أغنية "تيجي ننبسط"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.