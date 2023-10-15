انت الأن تتابع خبر من هي عروس طليق غادة عادل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتفل المخرج المصري مجدي الهواري طليق الممثلة غادة عادل، بزواجه الاحد، في أحد فنادق القاهرة، من الستايلست المصرية دنيا عبد المعبود، وذلك في حفل خاص لن يحضره سوى المقربون.



والهواري الذي يبلغ من العمر 50 عامًا، انفصل العام 2018، عن غادة عادل بعد 20 عام من الزواج نتج عنه خمسة اولاد ، وبالرغم من طلاقهما، إلا أن الثنائي حافظا على علاقة الصداقة بينهما، وحرصا على التواجد معًا في احتفالات ومناسبات اولادهما، كما امضيا العطلة الصيفية هذا العام في اليونان برفقة اولادهما.ودنيا عبد المعبود هي ستايلست مصرية شهيرة، عملت مع العديد من الممثلين المصريين، أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، ودينا الشربيني، وأحمد حلمي. كما شاركت في اكثر من عمل فني.