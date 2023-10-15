انت الأن تتابع خبر نسرين طافش : ’’قصة فلسطين الحرة بإختصار’’ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية، ذات الأصول الفلسطينية ، نسرين طافش، مقطع فيديو على حسابها الرسمي على " الانستغرام "، يتضمن قصة فلسطين منذ بداية الاحتلال الفلسطيني الى وقتنا الحالي باللغة الانجليزية .

وعلقت نسرين على المقطع، قائلة: "قصة فلسطين الحرة بإختصار " .

وقد لاقى مقطع الفيديو وتعليقها إعجاب متابعيها قائلين: "اللهم احفظ فلسطين، فلسطين عربية حرة، الحمد لله الذي أعز فلسطين بغزة".

وجاءت مشاركة طافش بنشر مقطع الفيديو ، ضمن محاولة البعض، لنشر كل ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية على السوشيال ميديا بالعديد من اللهجات لإيصال صوتهم لأكبر قدر ممكن، حيث يواصل العديد من المشاهير والشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا كشف أكاذيب الإعلام الصهيوني ومحاولة تشويه الحرب الدائرة في فلسطين أبرزهم الممثل والإعلامي الأمريكي، جاكسون هنكل الذي كشف عن حظر حساباته على السوشيال ميديا بسبب نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تكشف أكاذيب وتضليل الإعلام الغربي لما يحدث في فلسطين.