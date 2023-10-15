انت الان تتابع خبر لا يفوتك المشهد الصادم ... ميا خليفة تتعرض للطرد بأهانه من عملها والسحل بطريقة مزلزله بعد اعلان تضامنها مع فلسطين وهذا ما فعله بها صاحب الشركة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت لحظة طرد ميا خليفة من عملها علناً أمام الجميع الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب دفاعها عن فلسطين بوجه ما يحصل. لحظة طرد ميا خليفة:

وتعرضت ميا لموقف محرج جداً عندما أعلن احد أصحاب الشركات الذي وقع عقداً مع ميا من أجل عمل بينهما أنها مطرودة بسبب موقفها من القضية الفلسطينية.

ميا التي تسخر حساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقه في استرداد أرضه والمطالبة بحقوقه صدمت الجميع بردة فعلها على صاحب الشركة.

وقالت ميا أنها تفضل خسارة عملها من أجل الدفاع عن فلسطين كما سخرت من صاحب الشركة وقالت أنها لو كانت تعلم بأن هذا موقفه لم تكن لتتعاون معه من الأساس.

وعلقت:

”أود أن أقول إن دعم فلسطين قد أفقدني فرص العمل، لكنني غاضبة أكثر من نفسي لأنني لم أتحقق مما إذا كنت أتعامل مع الصهاينة أم لا”.وكانت قد عبرت ميا عن سعادتها بعملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس ضد إسرائيل.

ميا، وفي تغريدة نشرتها على حسابها الشخصي على “التويتر”، كتبت قائلة:”إذا كنت تستطيع النظر إلى الوضع في فلسطين وعدم الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، فأنت في الجانب الخطأ من الفصل العنصري وسيظهر التاريخ ذلك مع مرور الوقت”.

والأكثر من ذلك، شنت ميا خليفة هجوما لاذعا على الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية دعمها لإسرائيل التي وصفتها ب”الدولة العنصرية”، وذلك من خلال أموال الضرائب للمواطنين الأمريكيين.