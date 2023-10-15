انت الان تتابع خبر برغم كبر سنه.. كاظم الساهر يصعق جمهوره ويتزوج بفتاة مراهقة شديدة الجمال... تفاصيل تكشف لاول مرة: شاهد بالفيديو!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان العراقي كاظم الساهر، لأول مرة، عن سر مخاطبته رئيس وزراء عراقي سابق بسبب فتاة قاصر. وقال كاظم الساهر خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "دي دبليو عربية"، إنه تأثر بطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، حيث أرادت عائلتها تزويجها لرجل في الستينيات من العمر رغمًا عنها.

وكشف كاظم الساهر أنه خاطب رئيس وزراء سابق للعراق بشكل مباشر لينقذ الفتاة القاصر. وأضاف: "بعد أن رأيت فيديو لفتاة تبلغ من العمر 14 سنة ووالدها يرغب في تزويجها بالعافية، قررت مخاطبة رئيس الوزراء العراقي والتدخل في الموضوع، وقد شكرني الرئيس على ذلك".

وفيما يتعلق بسر احترامه للمرأة وتفريد الاهتمام بها في أغانيه، أجاب القيصر قائلاً: "المرأة بطلة في كل شيء.. أصبح للمرأة في المجتمع العربي دور كبير في مختلف المجالات السياسية والعلمية وغيرها".

وأضاف: "الرجال عبارة عن فوضى ونسبة كبيرة منهم غير منظمين".وأشار الفنان العراقي إلى أنه اعترض على كلمات أغنية "المستبدة" التي طرحها عام 2000.