نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي لفيلم Sam Bahadur في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Sam Bahadur المستوحى من قصة حقيقية في تاريخ الجيش الهندي.

ونقل موقع إنديا توداي، الاعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي سيكون من بطولة النجم الشاب فيكي كوشال، مجسدا الشخصية الرئيسية بالفيلم.

قصة حقيقية

ووفق ما ذكر الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية، الفيلم الجديد، سيكون أحدث فيلم للنجم الهندي فيكي كوشال، وهو أحد اكثر الافلام المنتظرة للطرح خلال العام الجاري.

ويجسد فيكي شخصية قائد القوات المسلحة الهندية السابق Sam Manekshaw، وتستوحى أحداثه من قصة حقيقية.

منافسة مرتقبة

هذا الفيلم الجديد، قد يكون من ضمن القائمة المعلن عنها، ويتوقع أن تقدم من افلام للترشح للأوسكار من بين أفلام بوليوود.

وتتعدد الأسماء المرشحة لأن تكون اختيار الهند للترشح لجوائز الأوسكار في موسم جوائز الاوسكار لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع إنديا توداي، كان من ضمن أهم الاسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الاوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani