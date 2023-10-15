نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حجازي يعود لتصوير "حدوتة منسية".. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الفنان محمود حجازى، من أجازة زواجه في أمريكا، وذلك لبدء تصوير مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة القديرة سوسن بدر، والذي بدأ تصويره الفترة الماضية، من إخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان، حيث يقدم خلال أحداث المسلسل شخصية جديدة.



وكان محمود حجازى قد احتفل بعقد قرانه الفترة الماضية من رنا زروق تدرس القانون وتعمل دكتورة في القانون في أمريكا وهى تونسية أمريكية الأب وأم مصرية.

من هم أبطال مسلسل "حدوتة منسية"؟

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين وهم سوسن بدر، أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين.

ما هي آخر أعمال سوسن بدر؟

يشار إلى أن آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كلا من عبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، يسرا اللوزى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف ايمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.