نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيم كارداشيان تظهر في الإعلان الترويجي الأخير لمسلسل Horror Story: Delicate في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان ضمن الإعلان الترويجي الجديد لمسلسل Horror Story: Delicate.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للمسلسل، الذي يعد آخر إعلان ترويجي يتم طرحه للمسلسل الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق.

والمسلسل يعرض عبر قنوات FX، وتشارك في بطولته النجمة سارة بولسن وإيما روبرتس.

كيم كارداشيان وايما روبرتس

جديد أخبار الدراما بهوليوود

وضمن احدث أخبار الدراما في هوليوود، يعود النجم بيندكت كومبرباتش للعمل بالتليفزيون من جديد، عبر أحدث مسلسلاته، الذي سيطرح من إنتاج شركة نتفليكس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات جديدة لكومبرباتش، ظهر خلالها من موقع تصوير مشاهد المسلسل المرتقب، مرتديًا لزي تنكري لوحش.

تفاصيل عن المسلسل

ويؤدي بيندكت في هذا المسلسل، شخصية فنان ترفيهي يدعى فينسينت اندرسون، عرف بإستخدامه للدمى لترفيه المشاهدين، والمسلسل سيطرح بعنوان Eric، ويجرى حاليًا تصوير مشاهده في مدينة نيويورك.

جديد أخبار نتفليكس

وضمن أحدث أخبار شركة نتفليكس، اعلانها عن تجديد تعاونها مع المخرج المقدم للكوميدية السوداء الشهير "أدام ماكي" في عمل جديد يضم كوكبة من كبار النجوم في هوليوود.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، هذا المشروع السينمائي الجديد من ماكي، سيطرح بعنوان Average Height، Average Build، وسيضم مجموعة من الفنانين الكبار.

أبرزهم روبرت باتينسون، وإيمي آدم وروبرت داوني جونيو وفورست وايتاكر ودينلي ديدوايلر.

وهذا التعاون الجديد، يأتي استثمارًا للنجاح الكبير الذي حققه ماكي مع نتفليكس، عبر فيلم Don’t Look Up الذي طرح من بطولة ليوناردو دي كابريو.