انت الان تتابع خبر مفاجآت مثيرة وجدل حار: باميلا الكيك تُشعل الساحة بـ«كتير هالقد» مع قبلات درامية وعروض زواج من الجنسين ،، اليكم تفاضيل عالم الجرأة والمفاجآت الذي يتحدى التقاليد ويثير الجدل في كل خطوة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة اللبنانية، باميلا الكيك، العديد من جوانب حياتها وتفاصيلها الخاصة، وأسرار بشأن حياتها المهنية، وكذلك اختياراتها في إطار الزواج والانفصال والارتباط، وبعض الخطوط الحمراء في اختياراتها بالأعمال الفنية، لتتصدر ترند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب تلك التصريحات.

باميلا الكيك: بعض الجمهور يظن أنني أمزح

وقالت باميلا الكيك خلال حلولها ضيفة في برنامج «كتير هالقد» الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد ويُعرض عبر شاشة قناة «mtv» اللبنانية، العديد من الأسرار التي تعجب لها الجمهور، وظن البعض أنها تمزح أو لا تقول الحقيقة، والبعض أُصيب بالذهول منها.

ملخص تصريحات باميلا الكيك مع هشام حداد

-بيجيني عروض زواج كتير الفترة الأخيرة من الجنسين.

-بصراحة خايفة، ومفيش بنت أكيد مبتحلمش يكون لها أطفال وكل ما أشوف اللي بيحصل حواليا بخاف.

-أعتقد كل أولاد العالم أولادي.

-عندي جملة بحبها ودايمًا بقولها إذا الله معي فمن على؟.

-أنا روحانية جدًا وحبي مع السماء وأفكر في نفسي الكبرى مش نفسي الصغرى الدنياوية النرجسية.

-أنا لازم اللغم يطلع في وشي عشان أفتح الطريق من بعدي للممثلات اللبنانيات في كل المجالات مش بس القبلات في الدراما.

-إن شاء الله أفتح باب مجالات كتير من خلال إنتاجي وكتاباتي وتوجهي لـ نتفليكس لأن مفيش قناة لبنانية تتحمل اللي كتبته.

تصريحات باميلا الكيك المثيرة للجدل

مؤخرًا، أثارت الفنانة باميلا الكيك الجدل، بعدما حلت ضيفة في برنامج «كتاب الشهرة» تقديم على ياسين، على شاشة قناة «الجديد» في يونيو الماضي.

وقالت باميلا الكيك العديد من التصريحات التي دفعت بها لـ«التريند» مثل: «أنا إذا أغرمت بامرأة يمكن أكون أول واحدة أتزوج من امراة، أنا ما عندي مشكلة أظهر عارية في أي عمل فني، أنا إنسان عندي 50 % أنوثة و50 % رجولة».

أيضا قالت باميلا الكيك في تصريح آخر: «أنا الحب، وبحب الحب امرأة أو رجل، أكيد مش ولد ما عندنا أمراض، وأكيد ما بسأل المجتمع شو لازم تحب».

مَن هي باميلا الكيك؟

- تبلغ من العمر 35 عامًا.، فهي من مواليد 1988.

-شاركت في 28 عمًا فنيًا.

-بدأت حياتها الفنية في 2008، من خلال مسلسل «عصر الحريم».

-شاركت في عددًا من الأعمال الفنية على أزمنة متقاربة، منها «الحب الممنوع»، «خطورة حب»، «مدام بامبينو.

-عرفت بتقديم دور المرأة الجميلة الراقية في عدد من الأعمال الفنية.

-شاركت في عدد من الأعمال الفنية المصرية ومنها «جذور»، «فرصة ثانية»، «مولانا العاشق» بجانب الفنان مصطفى شعبان، ومن إخراج عثمان أبولبن، وتأليف أحمد عبدالفتاح.

-شاركت باميلا الكيك، في فيلم «الفارس»بطولة الفنان حسين فهمي، للمنتج أيمن يوسف من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

-يعد مسلسل «كريستال» هو أحدث أعمالها الفنية.