مشاهير يتمون عامهم الـ 50 في هوليوود خلال 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - خلال عام 2024 المقبل، يتم مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود البارزين عامهم الـ 50، من مجال التمثيل وعروض الأزياء.

وكشفت ديلي ميل، عن أبرز الاسماء من الفنانين والمشاهير الذين يتممون عامهم الخمسون خلال عام 2024 القادم، بما يشمل، النجم ليوناردو دي كابريو، وفيكتوريا بكهام.

أيضًا كل من امي آدمز وايفا ميندس وبينولوبي كروز، وهيلاري سوانك، وكريستيان بيل، واوليفي كولمان، جميعهم ينضمون لنادي الخمسين العام المقبل.

هجوم "هيركليز"

وكان قد هاجم النجم كيفن سوربو، المؤدي لشخصية هركليز من المسلسل التليفزيوني الكلاسيكي الشهير، الحال التي يرى عليها الآن العديد من نجوم هوليوود الرجال وميولهم الشاذة في الظهور والملابس.

وفي حوار له نقلت ديلي ميل جانبًا منه، قال سوبرو أن نجوم هوليوود الآن عبارة عن حمقى لافائدة منهم ويعانون من سوء الفهم للرجولة، بسبب ما يدعمونه من قضايا لا تمت للرجولة بشئ.

سياسات مثيرة للجدل

أيضًا كان لشركات إنتاج سينمائي سياسات مشابهة مثيرة للجدل في هوليوود، فسبق أن تعرضت شركة ديزني حاليا لهجوم قوي بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة المؤدية لشخصية "سنو وايت"، في فيلم جديد يطرح كنسخة سينمائية حية لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والاقزام السبع".

واختارت ديزني لتجسيد شخصية "سنو وايت" المممثلة الشابة "ريتشل زيجلر"، الشهيرة بمشاركتها في أدوار بطولة في مثل فيلم "ويست سايد ستوري".

وتقول "ديلي ميل"، أن اختيار ديزني لريتشل، واجه عاصفة انتقادات كون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها وبين شخصية سنو وايت من الفيلم الكلاسيكي الأصلي.

ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي أقدمت عليها ديزني مؤخرًا، في أدوار البطولة لأهم اعمالها السينمائية الحية.