نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل زواجهما.. من هي دينا عبد المعبود التي ارتبط بها مجدي الهواري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل المخرج مجدي الهواري اليوم بزواجه على الاستايلست ومصممة الأزياء دينا عبد المعبود، ويقتصر حفل الزفاف على الأصدقاء المقربون لهما، وذلك بعد قصة حب طويلة جمعتهما بعد انفصاله عن غادة عادل، ويرصد “دوت الخليج الفني” في السطور التالية أبرز المعلومات عن دنيا عبد المعبود.

معلومات عن الاستايلست دينا عبد المعبود

هي مصممة أزياء،درست في معهد السينما، قسم ديكور وأزياء، عملت كـ "استايليست" لأكثر من 12 عملًا دراميًا، كانت بدايتها في العمل بشكل رسمي في أول فيلم لها "بنات العم"، مع الفنان أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو.

أحد الأعمال التي تولتها كـ "استايلست" فيلم «لا مؤاخذة» وفيلم «وش في وش»، وأيضا فيلم «مستر إكس»، ولديها 61 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

تزوجت من مدير التصوير كريم أشرف ثم انفصلت عنه، ولها منه ابنة أسمتها "تيا"، وعملت مع زوجها السابق في أكثر من عمل درامي من بينهم مسلسل “لآخر نفس” بطولة ياسمين عبد العزيز ومسلسل “30 يوم” بطولة آسر ياسين.

مجدي الهواري ينتج جزء ثاني من فيلم 55 إسعاف



وفي سياق آخر، يستعد المخرج المصري مجدى الهوارى لإنتاج جزء ثانى من فيلم «55 إسعاف» الذي قدمه الثنائي أحمد حلمي، ومحمد سعد ومعهم غادة عادل، بعنوان «66 مطافي»، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه.

وقال مجدي الهواري في تصريحات صحفية له إن فيلم 55 إسعاف كان سيقدمه الفنان الراحل علاء ولي الدين وسيشاركه البطولة الفنان محمد هنيدي، وليلي علوى ولكن لظروف ما تم تغير فريق العمل بالكامل



ما هي آخر أعمال مجدي الهواري؟

ومن جانب أخر شارك المخرج مجدي الهواري في السباق الرمضاني الماضي قبل الماضي بمسلسل “دايما عامر” وهو من بطولة مصطفي شعبان، لبلبة، سينتا خليفة، عمرو عبد الجليل، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، تأليف مايكل عادل، إخراج مجدي الهواري.

مسلسل ديما عامر



يدور مسلسل "ديما عامر" حول مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويطرح العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.