نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاظم الساهر يطلق أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي" بتوقيع الموسيقار طلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان كاظم الساهر، أغنية جديدة بعنوان "جاءت معذبتي"، من كلمات لسان الدين إبن الخطيب‬⁩، ألحان الموسيقار طلال، توزيع هشام نياز، أغنية مغلفة بمزيج من الطرب والأحاسيس، حيث جاء العمل بطريقة السهل الممتنع، ليكون عشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بإمتياز.

تفاصيل أغنيه كاظم الساهر الجديدة

كاظم قدم أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي"،في حفل أمس ضمن حفلات مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة، وهو مهرجان غنائي تنظمه وزارة الثقافة السعودية ضمن جهودها لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع.

كاظم الساهر يعرب عن سعادته بتقديم أغنيته الجديدة “جاءت معذبتي”

وقد كشف كاظم الساهر، عن سعادته البالغة بتقديم أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي"، مؤكدًا حماسه الشديد لتقديم المتميز والأفضل من خلال تجربة رائعة، واصفًا التعاون مع الموسيقار طلال بالمتميز، مع حرصه في أغنياته وأعماله الفنية، أن يسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبل.

وأشار الساهر إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، مع الكلمات الرشيقة، وتعد باقة ورد رومانسية، متمنيًا أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربي.