في هذا الموعد..أحمد مكي يبدأ تصوير الكبير أوي الجزء 8

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحمد مكي عمل اجتماعات مكثفة للوقوف على التفاصيل المبدئية في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أو ي"، واتفق مكي مع المخرج أحمد الجندي على الخطوط العريضة ليبدء الآن في مرحلة الكتابة استعدادًا لبدء التصوير نوفمبر المقبل لتقديمه خلال موسم رمضان المبارك.



من هم طاقم عمل الكبير أوي الجزء السابع؟



وشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل" الكبير أوي" كل من: أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.



قصة الجزء السابع



دارت قصة "الكبير أوي 7" حول حالة الفتور التي يعيشها الكبير بعد سنوات من زواجه بـ(مربوحة)، ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك (مربوحة) في (الكبير)، معتقدة أنه يخونها مع إمرأة أخرى، ولكن (جونى) يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى «جميلة» مع محاولة (جوني) البحث عن ذاته، والعمل (لايف كوتش) بالمزاريطة.

الأغنية الترويجية لمسلسل الكبير أو ي الجزء السابع





وقد طرح أحمد مكي أغنية "ولعانة" وهي الأغنية الترويجية لـ مسلسل" الكبير أوي" الجزء السابع، واحتوى الفيديو كليب الخاص بها على عدد من أبطال العمل من بينهم أحمد مكي ورحمة أحمد التي تألقت بدور "مربوحة" في الجزء السادس من العمل، وذلك إلى جانب مصطفى غريب "العترة"، وحاتم صلاح "نفادي"، وعبد الرحمن ظاظا "طبازة"، وحسين أبو حجاج "أشرف".