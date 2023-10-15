انت الأن تتابع خبر ماذا علقت ايمان العاصي بشأن غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعادت الفنانة المصرية ايمان العاصي عبرحسابها على موقع انستغرام، مقطع فيديو من أحد القنوات الإخبارية حول الاحداث في غزة، مشيرة الى الفرق بين مايعيشه الشعب الفلسطيني والاحتلال .

وعلقت قائلة: "الفرق ما بين اللي بيعيشوه الفلسطينيين من موت ورعب وعذاب ودمار وما بين الإسرائيليين المحتلين في أمان تام واضح انه ده كان الهدف من الأول

وقد لاقى تعليق الفنانة المصرية، تأييد العديد من متابعيها قائلين: "موقف محترم منك، يارب فلسطين ليس لها غيرك، اطلعي اتكلمي في فيديوهات بلغات مختلفة عن اللي بيحصل ليهم وبيعيشوه من رعب وألم وعذاب ودمار".

وكانت الفنانة إيمان العاصي ، قد كرمت مؤخرًا عن دورها بمسلسل "جعفر العمدة" وذلك بمهرجان العراق الدولي في نسخته الأولى إلى جانب الفنانة هالة صدقي التي حصدت جائزة "أفضل ممثلة".