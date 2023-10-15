نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. قناة اقرأ ترعى الدورة الأولى لمسابقة علم تجويد القرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك قناة اقرأ كراع إعلامي في الدورة الأولى لمسابقة حفظ منظومات علم التجويد، التي تنطلق في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، وتستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل بمدينة جدة، تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

تفاصيل المسابقة

المسابقة التي تنظمها جمعية الحافظ لتأهيل حفظة القرآن الكريم، تعني بحفظ أهم المنظومات المتعلقة بتجويد القرآن الكريم، كما تهدف المسابقة إلى نشر منظومات علم التجويد بين حفاظ كتاب الله تعالى ومقرئيه خاصة واﻟﻤﺠتمع عامة.

وتهدف أيضًا المسابقة إلى حث الحفاظ على الاهتمام بمنظومات علم التجويد وحفظها، إلى جانب تكريم المهتمين بحفظ منظومات علم التجويد وذلك عبر المنافسة الشريفة، مع تخصيص جوائز للمراكز الأولى.