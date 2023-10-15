نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلادها..تعرف على أبرز المعلومات عن الفنانة ألفت عمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة ألف عمر والتي بدأت مشوارها الفني في أواخر التسعينيات، وشاركت في العديد من الأعمال الهامة خاصة في الدراما التليفزيونية، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات عنها.

النشأة



هي ألفت أسعد عمر، ولدت يوم 15 أكتوبر 1982 في محافظة القاهرة، وحصلت على ليسانس حقوق، لم تعمل في مجال المحاماة فكان التمثيل حلمها.

البداية الفنية لها

اتجهت إلى التمثيل في أواخر التسعينيات، وعرفت في بداياتها باسم ألفت أسعد، شهد عام 1997 ظهورها الأول على الشاشة الصغيرة من خلال دور صغير قدمتها بمسلسل “الأبطال ج2”.



في العام التالي شاركت النجوم: أشرف عبد الباقي، ومحمد سعد، ودينا في فوازير “تياترو” والتي عرضت في رمضان،ويعتبر عام 2007 نقطة تحول في مسيرتها الفنية، بعد دورها المميز بمسلسل “قضية رأي عام” للنجمة يسرا.



أبرز أعمالها

أبرز أعمالها: “نسر الشرق ج1، وزمن عماد الدين، ورجل في زمن العولمة ج1، وملح الأرض، وبنت من شبرا، وإسكندرية نيويورك، وسارة، وحريم كريم، وخالي من الكوليسترول، وكلام في الحب، وحارة العوانس، ودعوة فرح، وأولاد الشوارع، والعندليب، والسندريلا، وناصر، وقلب ميت، وبنت من الزمن ده، وهدوء نسبي، وأنا قلبي دليلي، وأدرينالين، وعلى كف عفريت، وعمر، وأستاذ ورئيس قسم، وأريد رجلًا ج2، وولاد ناس، وزي القمر، وإلا أنا ج2”.

ألف عمر وعضو لجنة تحكيم مسابقة miss elegant

كانت ألفت قد شاركت كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة miss elegant للفتاة العربية، كما أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا، وكسل في الغدة الدرقية، وشاركت في المسلسل الرمضاني الماضي سره الباتع، الذي يعتبر آخر أعمالها الدرامية، وهو من إخراج خالد يوسف، إنتاج سينرجي، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل يوسف إدريس تحمل العنوان نفسه.

المسلسل شارك في بطولته أحمد فهمي واحمد السعدني وحسين فهمي وخالد الصاوى وحنان مطاوع وريم مصطفى وشمس الكويتية وأحمد وفيق وعدد كبير من النجوم والنجمات.