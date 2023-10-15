نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. محمد إمام يبدأ تصوير "كوبرا" استعدادًا لعرضه في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد إمام لتصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد “كوبرا” مطلع شهر ديسمبر المقبل، ويواصل المخرج أحمد شفيق معاينة أماكن التصوير المختلفة حاليًا بالتزامن مع كتابة حلقات العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

من هم طاقم عمل كوبرا؟



ويشاركه في بطولة العمل محمود البزاوي، محمد أسامة "أوس أوس"، عمرو عبد الجليل، ومن المقرر بدء تصويره في شهر ديسمبر المقبل، حيث كان آخر أعماله الدرامية التي قدمها مسلسل «النمر» للمخرجة شيرين عادل، في موسم الدراما الرمضانية 2021 بالإضافة إلى ظهوره كضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، في الموسم نفسه.

اللعب مع العيال



يواصل الفنان محمد إمام، حاليًا تصوير مشاهده في فيلم "اللعب مع العيال"، ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

من هم أبطال فيلم اللعب مع العيال؟



و يشاركه البطولة كلٍ من أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وسافر المخرج شريف عرفة، رفقة عدد من أبطال العمل إلى عدد من محافظات مصر للتصوير فيها، وكان على رأسها مدينة الغردقة.

قصة فيلم “اللعب مع العيال”





وسيكون فيلم "اللعب مع العيال" كوميديًا، حيث تجسد الفنانة أسماء جلال شخصية فتاة بدوية، ويجسد باسم سمرة شخصية رئيس عصابة من البدو، ومساعده هو الفنان محمود السيسي.

مشاركة محمد إمام في فيلم "أبو نسب"



يشار أن محمد إمام انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحه بدور العرض ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.



ما هي آخر أعمال محمد إمام؟

يعتبر فيلم “عمهم” هو آخر أعمال محمد إمام الذي تصدر التريند في 3 دول عربية وهم "الإمارات" و"السعودية" و"الكويت" عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر"، من بطولة محمد إمام "سلطان"، محمد سلام "سعيد ستبن"، وآيتن عامر "سحر فيشة"، هدى المفتي "غالية"، "باسم سمرة "ملك، محمد لطفي "كابتن كوبا"، محمد ثروت "عماد هارد"، الشحات مبروك "الجارم"، من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري ومن إخراج حسين المنباوي.