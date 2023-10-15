صدقي صخر محامي لا يزاول المهنة في "صوت وصورة"

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر الفنان صدقي صخر في الحلقات الأولي من مسلسل “صوت وصورة” في دور المحامي “لطفي عبود”، الذي توقف عن ممارسة المهنة منذ عام، وانعزل في مزرعته البعيدة عن كل الضغوطات ويعاني من خلافات مع طليقته التي تمنعه من رؤية ابنه، ولكن خلال الحلقات نري أنه لا يمتنع عن مساعدة من يلجأ له ويظل التساؤل الأساسي ماذا حدث للمتر لطفي عبود منذ عام؟.

من هم أبطال مسلسل “صوت وصورة”؟

يتكون مسلسل “صوت وصورة” من ٣٠ حلقة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it

مشاركة صدقي صخر في فيلم "أنف وثلاث عيون"

وفي سياق آخر، انتهى صدقي صخر، مؤخرًا من تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

من هم أبطال مسلسل “ريفو”؟

وكان صدقي صخر، قد شارك مؤخرًا في مسلسل “ريفو”، الذي حصد من خلاله ردود فعل إيجابية على شخصية «مروان» بعد عرضه على منصة watch it، وهو بطولة أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

كما شارك صدقي صخر، مؤخرًا في مسلسل “أنصاف مجانين 2” الذي يعرض على منصة Viu، ومنصة شاهد vip يُعرض له أيضًا مسلسل “قواعد الطلاق الـ 45”، وقد احتل المسلسل تريند المنصة طوال فترة عرضه، كما يعرض له على منصة “Watch IT” مسلسل “ريفو” ومسلسل “اتزان”.

مشاركة صدقي صخر في مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 43

وعلى المستوى السينمائي شارك صدقي في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، والفيلم من إخراج وتأليف عمرو عابد، وإنتاج كريم قاسم.