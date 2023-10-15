أكاديمية الفنون تستعد لإطلاق مهرجان فنون الأداء دورة محمود شكوكو

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المعهد العالي للفنون الشعبية لإطلاق مهرجان فنون الأداء الدورة الثالثة، والتي تحمل اسم الفنان محمود شكوكو، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية.

ما العروض مسرحية التي ستشارك في مهرجان فنون الأداء؟

ويضم مهرجان فنون الأداء في دورته هذا العام 6 عروض مسرحية وهي «حديث الصباح والمساء إخراج محمد شاكر، والغجري من إخراج ياسين رضوان، ومهرجان بكين من إخراج حسن علي، وعفريت لكل مواطن من إخراج محمد مصطفى، وعطش السواقي من إخراج أحمد أيمن، وإزاي تخنق جارك من إخراج زياد هشام»، واختيرت العروض بناء على لجنة متخصصة انتقت الأفضل من بين العروض المتقدمة.

ورش مهرجان فنون الأداء



على جانب آخر سيتم إقامة 3 ورش على هامش مهرجان فنون الأداء وهي ورشة الفرق بين التمثيل المسرحي والسينمائي للمخرج السينمائي أشرف فايق، ورشة فن المكياج للمدرب إسلام عباس، ورشة الإخراج المسرحي للمخرج محمد الصغير، وستقام الفعاليات في شهر نوفمبر 2023 على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.