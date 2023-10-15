دياب ينضم لقائمة أبطال مسلسل "المداح" الجزء الرابع

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان دياب على المشاركة في مسلسل “المداح” الجزء الرابع، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، حيث تواصل الشركة المنتجة للمسلسل إجراء التحضيرات الخاصة بالعمل، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن باقي الأبطال خلال الأيام القليلة المقبلة.

من هم طاقم عمل “المداح”؟



شارك في الأجزاء السابقة من العمل حمادة هلال وهبة مجدي، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، وانضم للجزء الجديد، رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، عبدالعزيز مخيون، لوسي، أحمد ماهر، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

ما هي آخر أعمال دياب الدرامية؟





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال دياب الدرامية هو مسلسل "تحت الوصاية" الذي شارك به في موسم رمضان الماضي لعام 2023، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وبطولة منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.

أحداث مسلسل تحت الوصاية



ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول شخصية «حنان» التى تجسدها الفنانة منى زكي، وتسعى حنان إلي تحمل مسؤولية أبنائها بعد وفاة زوجها، ولكن تتعرض للظلم من أهالى زوجها المتوفي بعد وصاية والد زوجها عليها وعلى أولادها، وتعيش حنان حالة مأساوية وتُقرر الهروب هي وأبنائها، وتأخذ المركب إلى ميناء دمياط، لتبدأ حياة جديدة وتحاول خلال رحلتها أن تكسب رزقها من المركب وتظن أنها نجحت في خطتها ونجت ولكن شقيق زوجها يكون لديها موقف آخر بعد سرقة المركب ويقرر البحث عنها والإنتقام منها.



آخر أعمال دياب الغنائية

يذكر أن أخر أعمال دياب في الغناء هي أغنية “هروني بوس”، والذي اشغل بها مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات محمد النجار، وألحان محمد يحيى، توزيع ومكساج وماستر توما.



كلمات الأغنية

وتمام جدًا وعادي الماضي كان دروس

ده أنا أكتر ناس أذوني هما اللي هروني بوس

باسوا أيدي وباسوا خدي

علشان أنا كنت بدي

أتاري الناس معادن

ودول معدن مصدي

اللي اديتهم عيوني

في الحيطة لبسوني

الصيد علمته لهم

أول واحد صادوني

الخارج من حياتي عادي

بسيبه بهواه

وبقوله مع السلامة

وبقوم أقفل وراه

مابقاش في حاجات غريبة

ما غريب إلا الشيطان

ده يا عيني اللي معاديني

ياما خدني بالأحضان