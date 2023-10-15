نوال عبد الشافي تشارك لأول مرة في السينما بفيلم "عادل مش عادل" بطولة الفيشاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة نوال عبد الشافي لأول مرة في السينما في فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، والتي تعيش من خلاله قصة حب معه خلال الأحداث.

تصريحات نوال عبد الشافي



وأعربت الفنانة نوال عبد الشافي في بيان صحفي لها عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل الذي يعد الأول لها في السينما وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حيث تشارك في الفيلم بالغناء والتمثيل، وقد إنتهت من تصوير مشاهدها مؤخرًا، وتراهن عليه بقوة وتعتبره خطوة مهمة في مشوارها .



ويأتي مشاركة الفنانة نوال في الفيلم بعد نجاحها في أغنية "مخاصماك" التي تخطت حاجز 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب وإشادة نجوم الفن والغناء بها وتصدرها المشهد الغنائي خلال الفترة الأخيرة .



من هم أبطال فيلم "عادل مش عادل"؟

فيلم "عادل مش عادل" انطلق تصويره من فترة ومن بطولة الفنان احمد الفيشاوى وشيرى عادل، دينا، محمد رضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.



وتخطت مؤخرًا أغنية “مخاصماك” للمطربة نوال عبد الشافي حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها.

كلمات اغنية “مخاصماك”



وتقول كلمات أغنية مخاصماك:

“مخاصماك وابعد عني أنا مش طيقاك سيبنى مش عايزة أبقى معاك متورينيش وشك تانى، مخاصماك مجنون بجد أنا مش فهماك مش عايزة عيني تكون شيفاك ولا أسمع صوتك في وداني، عينك رايحه ورا أي بنت وأنا مش شاكة ده أنا اتاكدت وبتشتكي لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكي من لوي البوز مش هتصالح غير وقت م أعوز متجيش تجر معايه كلام”.