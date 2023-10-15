"ڤوي ڤوي ڤوي" يتخطى 140 مليون جنيه بعد أربع أسابيع من عرضه

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أحمد جودة - القاهرة - للأسبوع الرابع على التوالي ومنذ بداية عرضه يتصدر فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي” شباك التذاكر المصري محققًا 22.5 مليون جنيه، كما حقق 120 مليون جنيه في باقي الدول العربية بعد الأسبوع الثالث من عرضه هناك، وقد أثار الفيلم العديد من ردود الفعل القوية والآراء الإيجابية نقديًا وجماهيريًا.



من هم أبطال فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”؟



“ڤوي ڤوي ڤوي” من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

أحداث فيلم ڤوي ڤوي ڤوي



تدور أحداث الفيلم، حول "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.، وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

أفلام دور العرض السينمائية

وينافس حاليًا في دور العرض السينمائية 10 أفلام ضمن موسم الصيف لعام 2023، وهي: ڤوي ڤوي ڤوي، حسن المصري، وش في وش، العميل صفر، سكر، أولاد حريم كريم، مستر إكس، فيلم البعبع، فيلم دولارات دولارات.